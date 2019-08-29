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زوجة الوليد بن طلال السابقة تنجب طفلًا ومفاجأة بشأن هوية والده

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت أميرة الطويل، طليقة الأمير الوليد بن طلال، عن قدوم مولودها الأول من زوجها الإماراتي الملياردير خليفة المهيري، عبر حسابها الخاص في تويتر.
ونشرت الطويل تغريدةً قالت فيها: "شكراً لكل شخص بارك لي وتمنى لي الخير، فعلاً غمرتوني بمحبتكم الطاهرة التي هي نعمة من رب العالمين، والله يوفق ويتمم لكل إنسانة تتمنى هذه الفرحة، اللهم آمين".

وتأتي هذه التغريدة بعد تلقي الطويل عدداً من التهاني والتبريكات بعد تغييرها التعريف الخاص بها على تويتر والذي أضافت عليه لقب "أم زايد" كاشفةً عن اسم طفلها.
يُذكر أنَّ أميرة الطويل، احتفلت بزواجها على الملياردير الإماراتي خليفة المهيري، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس بحفل زفافٍ ضخمٍ جدًا.
وبالرغم من حرص الطويل على سرية الزفاف إلا أنّه تم تسريب بطاقة الدعوة الخاصة به والتي كشفت عن الموعد وعن مكان الزفاف.
وعُرفت أميرة الطويلة لفترةٍ طويلة بأنها زوجة الأمير الوليد بن طلال الوحيدة التي كانت ترافقه في عددٍ من اجتماعاته وسفراته، وبعد انفصالها عن الأمير بن طلال ارتبطت بالمهيري وهو من أبرز أثرياء الإمارات ووصلت قيمة ثروته إلى ما يقارب الـ 1.8 مليار دولار في عام 2018.
 

 

 

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