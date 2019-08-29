شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: إنقلاب قطري مفاجئ .. وقرار صادم" لأردوغان" لن تصدق ما حدث بين الحلفاء (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف تقرير أعده كبير المستشارين لرئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب البرلماني عن إسطنبول، أردوغان توبراك، أن أمير قطر تميم بن حمد، يفكر في قرار صادم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال "توبراك": إن "أمير قطر ناقش سحب استثمارات بلاده من تركيا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ثُم بدأت بعدها العمليات ذات الصلة".

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وأشار إلى أن حجم الاستثمار القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات في الاقتصاد التركي تصل إلى حوالي 20 مليار دولار.

وأكد "توبراك"، أن المقاولون الأتراك يُنفذون مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليار دولار؛ وفقًا لموقع مركز "يونايتد وورلد إنترناشيونال" التركي.

وكانت وسائل إعلامية عربية وأمريكية، أكدت أنه خلال اجتماع "ترامب" مع أمير قطر في البيت الأبيض الذي أقيم بدعوة من الرئيس الأمريكي تم تحذير تميم بن حمد.

وذكرت التقارير الأجنبية، أنه لذلك، بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسحب الاستثمارات من تركيا وأن تلك العملية ستتسارع في الغد القريب.