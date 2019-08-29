مسلحون مجهولون يطلقون النار على مقر صحيفة عدن الغد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قد يعجبك أيضًا: Advertisements طلق مسلحون مجهولون صباح اليوم النار على مقر صحيفة عدن الغد. وقدم المسلحون على متن دراجة نارية وفتحوا النار من اسلحة رشاشة على الباب الرئيسي للعمارة التي تقع فيها الصحيفة بمديرية المنصورة بعدن. وتسبب اطلاق النار والذي تجاوز 20طلقة باضرار بالغة في المبنى. ووقع اطلاق النار خلال ساعات الدوام الاولى لكنه وللطف الله لم يسفر عن سقوط ضحايا.. وقالت هيئة تحرير صحيفة عدن الغد انها تأسف وبشدة لهذا الهجوم الذي تعرض له مقرها في عدن والذي جاء بعد حملة تحريض شعواء على خلفية نشاطها الإعلامي المستقل. موضحة انها ستصدر لاحقا بيانا توضيحيا متكاملا بخصوص ماتعرضت له داعية المجلس الانتقالي وقيادته بصفتهم القوة المتحكمة بعدن حماية الحريات الصحفية واحترام حق التعبير وفتح تحقيقا في هذه الحادثة مناشدة مكتب المبعوث الاممي في اليمن ووزارة الاعلام الوقوف على مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

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