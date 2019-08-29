شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : مصادر مطلعة تكشف قبل قليل .. حقيقة مصير مدير أمن عدن " المقال " شلال شايع ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قد يعجبك أيضًا: Advertisements دت مصادر محلية بعدن أن غموضا يحيط بمصير مدير أمن مديرية أمن عدن " المقال " " شلال شايع " مشيرة الى أنه تواري عن الانظار اثناء اندلاع اشتباكات عنيفة في محيط المديرية بين قوات تابعة للشرعية ومجاميع من ميلشيا الحزام الأمني الموالي للإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مصادر مطلعة تكشف قبل قليل .. حقيقة مصير مدير أمن عدن " المقال " شلال شايع ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.