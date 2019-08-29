البحسني يوجه لجنة المناقصات باعتماد مشروعين للمياه بالشحر والمكلا

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم لجنة المناقصات بالمحافظة باعتماد مشروعي الخط الناقل للمياه في حقل المويجة بمديرية الشحر بطول ١٢ كيلومتر ، ومشروع حقل مياه غرب الضيافة بمدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .



وأكد المحافظ أن ذلك يأتي ضمن خطة واهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لتطوير وتنمية خدمات البنية التحتية بما فيها منظومة المياه، وستساهم هذه المشاريع في تحسين تموينات المياه لمدينتي الشحر والمكلا .

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