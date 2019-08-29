مُخطط لتيار الدوحة.. أحداث عدن كشفت التلاحم بين الجنوبيين وقيادة الانتقالي

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

كشفت الأحداث المتسارعة التي شهدتها عدن خلال الساعات الماضية عن الأجندة الحقيقية لمحاولات إخضاع المدينة، حيث طغت مواضيع الشماتة والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووفق صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "بدأت بعض الحسابات المقربة من قطر والإخوان بتسريب أنباء عن توجه الشرعية لإقامة محاكم عسكرية، وكذا تسريب أسماء مرشحة لقيادة السلطة المحلية في عدن والمنطقة العسكرية الرابعة من التيار القريب من الدوحة.

كما كشفت الأحداث عن حالة التلاحم بين الشارع الجنوبي وقيادة المجلس الانتقالي، حيث نزل المئات من سكان عدن إلى الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع الانتقالي وتكذيب الأنباء التي تحدثت عن سيطرة ميليشيات الإخوان على المدينة، في الوقت الذي تصاعدت حالة الامتعاض الشعبي من التغطية الإعلامية المنحازة لبعض وسائل الإعلام التي تحولت إلى آلات لنشر الشائعات والدعاية المضللة.

وشاركت قوات عسكرية قادمة من مأرب في معارك شبوة التي خسرها الانتقالي، غير أن مصادر في المحافظة تحدثت عن تجدد الاشتباكات في بعض مناطق المحافظة، في أعقاب استفاقة النخبة الشبوانية من الصدمة وعملها على إعادة تجميع قواتها، وشن هجمات معاكسة.

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فيما أكدت مصادر محلية لـ”العرب” من أبين (شرق عدن) عدم حسم قوات الحكومة اليمنية أو المجلس الانتقالي للمواجهات التي لا تزال مستمرة في محيط عدد من المدن الرئيسية مثل زنجبار وجعار وشقرة، غير أن نتائج معركة عدن التي ستتضح ملامحها بشكل كامل في الساعات القادمة ستنعكس بشكل كبير على سير المواجهات في محافظة أبين وربما تمتد لشبوة.

ووصف نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء الأسبق خالد محفوظ بحاح أحداث عدن بأنها نتيجة سعي من أسماها قوى الشر لاجتياح عدن للمرة الثالثة “باسم الشرعية المهترئة الإخوانية”.

وقال بحاح في تغريدة على تويتر “إنها عدن الجنوب لمن لا يعرفها تم اجتياحها في 1994 باسم الشرعية الوحدوية القبلية وتم اجتياحها في 2015 باسم الشرعية الثورية الحوثية واليوم تسعى قوى الشر لاجتياحها باسم الشرعية المهترئة الإخوانية، اتقوا الله في أنفسكم، عدن والجنوب بعيد عنكم ما حييتم إلا بالعدل والمساواة”.

ومع تشابه الأوضاع والظروف التي مرت بها مدينة عدن خلال الساعات الماضية، مع ظروف اجتياحها في مرتين سابقتين، إلا أن مراقبين أكدوا أن المجلس الانتقالي بصفته رافعة سياسية وعسكرية للحراك الجنوبي أفشل الاجتياح الثالث للمدينة التي تعرضت لاجتياحين مماثلين منذ قيام الوحدة بين شطري اليمن في مايو 1990.

وتمكنت قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اجتياح عدن في يوليو 1994 بالتحالف مع ميليشيات حزب الإصلاح، ووفقا لمراقبين فقد تشابهت الأساليب والأدوات وحتى التكتيكات العسكرية مع ما حدث في محاولة الاجتياح الأخيرة.

واعتبر خبراء سياسيون أن أي محاولة لاقتحام مدينة عدن بالقوة من قبل قوات الشرعية المسنودة بميليشيات الإصلاح تعد مجازفة كبيرة على المستوى السياسي والاجتماعي بالنظر لانعكاساتها الكارثية، على الرغم من إغرائها العسكري.