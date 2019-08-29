Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الشحات غريب قال الناشط والقيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور»، إن المجلس الانتقالي لايزال مسيطر سيطرة كاملة وتامة على مدينة عدن.

Advertisements وأضاف في تصريحات خاصة بأن ماحدث في الساعات الماضية هي مجموعات من الخلايا النايمة التابعة لداعش الإخونجي واللصوص لمحاولة زعزعه الأمن والاستقرار في مدينة عدن. وأكد أن قوات الأمن الجنوبية تمكنت من ضبطهم واعتقالهم والأمور الآن تحت سيطره القوات الجنوبية، والهدو يسود مدينة عدن حاليا. وقال بأن القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي على اتم الاستعداد للتصدي لعصابات الاخونجية، وتطهير ماتبقى من الأراضي الجنوبية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": المجلس الانتقالي مُسيطر سيطرة كاملة على مدينة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.