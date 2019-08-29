تعرف على حقيقة رسالة ملكة جمال "الحدث" كريستينا بيسري على الشاب اليمني

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الخميس 29 أغسطس 2019

كريستيان بيسري

كتب الخليج 365

حالة من الاحتفاء والإعجاب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشر نص لرسالة الشاب اليمنى عمر محمد العمودى الذى تغزل فيه بالإعلامية كريستيان بيسري التى تطل على قناة العربية الحدث، مرفقا بنص آخر منسوب إلى الإعلامية المعروفة باعتباره ردا على رسالته.

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الحقيقة أن النص الأول هو صحيح منسوب إلى الشاب اليمنى، إلا أن الرد المنسوب لـ كريستيان بيسري فهو ملك الشاعر اليمنى سلمان القابلتى، الذى تقمص شخصية المذيعة ورد بنص لا يقل فى رقته وعذوبته عن النص المرسل.

جدير بالذكر أن كريستيان بيسري هى مذيعة أخبار وصحفية لبنانية من حوارة، قضاء الضنية لبنان، درست الإعلام والأدب الفرنسى فى الجامعة اللبنانية، عملت فى ال إم تى فى قبل الانتقال للعمل فى قناة العربية.