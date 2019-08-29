بومبيو وخالد بن سلمان يدعوان الحكومة اليمنية و"الانتقالي" إلى التفاوض

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء في واشنطن، على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.

وأكد بومبيو لنائب وزير الدفاع السعودي دعم واشنطن لحل قائم على التفاوض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي. وثمنت الخارجية الأمريكية جهود السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي. Advertisements وبحث الأمير خالد بن سلمان، مع مسؤولين أمريكيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن. وكان خالد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق. وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن نائب وزير الدفاع سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين ملفات مختلفة من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة. يذكر أن الأمير خالد بن سلمان سبق أن كان سفيراً لبلاده في واشنطن، قبل أن يُعين نائباً لوزير الدفاع. Advertisements

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