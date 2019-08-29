قوات الحزام الأمني تعلن حالة الطوارئ في مدينة عدن

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ عدن أعلنت قوات الحزام الأمني في عدن، في وقت متأخر مساء أمس، حالة الطوارئ في المدينة.

وورد في بيان مقتضب ما يلي: تعلن قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية في عدن مايلي: Advertisements 1_ إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة. 2- إعلان الأحكام العرفية العسكرية 3- على كل المتورطين في أحداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية. القائد العام / عبدالرحمن شيخ Advertisements

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