شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : من الكويت .. دعوة طارئة لقوات الشرعية في عدن .. شاهد ما ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، معلقا على استعادة قوات الشرعية سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن إنه يجب على قوات الشرعية الآن فرض سيادتها على السجون السرية التي كانت تديرها شركات أمنية أجنبية بعدن، في إشارة لسجون الإمارات السرية هناك.

ودون “الدويلة” في تغريدة له بتويتر دون التصريح باسم الإمارات ما نصه:”على قوات الشرعية الآن فرض سيادتها على السجون السرية التي كانت الشركات الامنية الاجنبية و قوات بن بريك والعيدروس تعتقل و تعذب فيها احرار اليمن من الرجال والنساء وحتى الاطفال”.

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وتابع:”انقذوا السجناء من الهلاك يا شعب اليمن العظيم لا قوة اليوم بعد الله تعلو على سيادتكم على كل ارضكم وشعبكم”

وشدد السياسي الكويتي في تغريدة أخرى على أنه يجب الحرص على تأمين هذه السجون السرية لأن “من فيها هم خيرة ابناء اليمن وعلى القوى الوطنية اليمنية مساعدة الشرعية بالتحرك المباشر لتامين تلك السجون”.

وأضاف:”لاتتركوا الاحرار تموت محبوسه ولا تسمحوا لأيا كان اعتقال رجال ونساء اليمن تحت اي حجه لاسيادة على ارض اليمن لغير اهله انقذوا ابناءكم وبناتكم”