شكرا لقرائتكم خبر عن هروب أول شخصية تعمل لدى الإمارات إلى صنعاء .. وهكذا استقبلها الحوثيون (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الإعلامي بسام محمد أحمد الشوذبي والذي كان يعمل لدى الإمارات في جبهة الساحل الغربي.

وكشف الإعلامي الشوذبي أنه عاد إلى صنعاء بعد إدراكه الأهداف الحقيقية للتحالف السعودي الإماراتي، واقتناعه بأن هذا التحالف يستهدف الجميع وليس فئة بعينها، بحسب زعمه.

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وأشار الشوذبي إلى أنه كان من ضمن الإعلاميين الذين استدعاهم طارق محمد عبدالله صالح للعمل لدى قواته في جبهة الساحل الغربي، ثم عمل بعد ذلك مع ما يسمى بالهلال الأحمر الإماراتي، قبل أن يعود إلى صنعاء.

واستقبلت مليشيا الحوثي في صنعاء خلال الأسابيع الأخيرة عددا كبيرا من القيادات العسكرية والإعلامية التي كانت تعمل في صفوف قوات طارق صالح الموالية للإمارات.