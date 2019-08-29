شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 ألف مقاتل في طريقهم إلى عدن لحسم المعركة .. وظهور جديد للجبواني يكشف حقيقة ما يحدث في قلب المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النقل في اليمن صالح الجبواني تفاصيل بشأن حقيقة الأوضاع في عدن وقال إن السيطرة للشرعية حقيقة واقعة وإن هناك جيوبا لا تزال من قوات الانتقالي وأشار إلى أن التعزيزات للجيش قادمة بعشرات الآلاف.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر في أعقاب التصريحات التي أطلقتها قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي وأنكرت فيها تقدم قوات الجيش في الشرعية إلى عدن. Advertisements

وقال الجبواني “السيطرة على عدن صارت حقيقة واقعة وتمت هزيمة المشروع المناطقي العنصري وهنالك بعض الجيوب لازالت تعيش نفضة المذبوح في ساعات ستطلق الشهقة الأخيرة.

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