شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات عنيفة تهز مدينة عدن (المواقع المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات سعودية قبل قليل ثلاث غارات على مواقع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن. Advertisements وقالت مصادر "ناس تايمز" إن مقاتلات سعودية استهدفت مواقع الانتقالي المدعوم إماراتيًا في جولة السفينة بالشيخ عثمان وجولة الكراع وسط عدن. تفاصيل أوفى في وقت لاحق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : غارات عنيفة تهز مدينة عدن (المواقع المستهدفة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.