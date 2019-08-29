شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع انتصارات عدن .. الشرعية توجه ضربة موجعة للحوثيين في صنعاء و(المشاط) يكشف تفاصيلها .. ويصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت انتصارات الشرعية اليمنية على المتمردين الانفصاليين في عدن حفيظة المتمردين الحوثيين في شمال اليمن.

في هذا الصدد قال ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين في صنعاء إن سيناريوهات التحالف بالحافظات الجنوبية والشرقية تهدف لتثبيت احتلاله لليمن.

Advertisements

وأشار المجلس في بيان له اليوم، إلى أن “دول العدوان (في إشارة للتحالف العربي) تستخدم مرتزقتها وأدوتها كيفما تشاء لتسفك دماء بعضها البعض وتزج بها في معارك بالوكالة لتمزيق اليمن”،

وأضاف أن دول التحالف تسعى لتهيئة الساحة لتنفيذ مشاريع قوى النفوذ والهيمنة العالمية بقيادة أمريكا وبريطانيا ومن سار في فلكها.

وتابع في بيانه أن “أدوات قوى الهيمنة والنفوذ المتمثلة في دول العدوان بقيادة السعودية و الإمارات كشفت بتنفيذها لهذه السيناريوهات الدامية عن مهامها في المناطق المحتلة”

وحمل الحوثيون “المجمتع الدولي مسؤولية صمته تجاه العدوان والحصار ويؤكد أن اليمن دولة مستقلة ذات سيادة”.

وجدد دعوته لمراجعة وضع البنك المركزي اليمني الذي تم نقله في آواخر 2016 إلى عدن من قبل الشرعية، كما شدد على سرعة فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بالتدفق التجاري الطبيعي عبر ميناء الحديدة.

وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين : إن الأحداث الدائرة في جنوب اليمن أوضحت أن التحالف وأدواته هو الخطر الحقيقي على الشعب اليمني وخير دليل على ذلك ما شهدته مؤخرا المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة.

وفي ختام البيان دعا الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ورفض مشاريع التقسيم.