ورد للتو : محافظة جديدة تسقط من قبضة الانفصاليين .. والشرعية تكشف بالاسم عن قائد معركة التحرير

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن سيطرة الجيش الوطني على معسكر الحزام الأمني في لحج. Advertisements وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “الجيش الوطني بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري مدير أمن محافظة لحج يسيطر على معسكر الحزام الأمني بالمحافظة، ويعلن السيطرة على عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل".

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