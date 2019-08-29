شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدخل على خط المعارك في عدن وانسحاب القوات الإماراتية إلى هذه المحافظة الشمالية .. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أمني لـ"المصدر أونلاين" إن فتاة قُتلت إثر سقوط قذيفة هاون على منزل عائلتها في حي سكني مجاور للمطار الدولي الذي يشهد تجدد للإشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وقوات ما يُعرف بـ"المجلس الإنتقالي الجنوبي" المدعومة من الإمارات.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات تدور في أجزاء من مطار عدن الدولي ومناطق أخرى ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين بالإضافة إلى مدنيين نُقلوا إلى مستشفى الجمهورية في خورمكسر.

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وفي حين أعلنت مصادر حكومية السيطرة على معظم مديريات عدن، قالت مصادر قوات "الانتقالي" ان غالبية المديريات لا تزال تحت سيطرتهم.

سكان محليون وشهود عيان قالوا لـ"المصدر أونلاين" إن تحليقًا مكثفًا لطائرات التحالف في سماء مناطق المواجهات الدائرة في وسط خورمكسر وحي العريش.

من جانب آخر أفاد مصدر ملاحي بتعليق الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي إثر المواجهات الدائرة في محيط المطار شرق عدن.

وفي السياق قال مصدر خاص لـ"المصدر أونلاين" إن القوات العسكرية الموالية للحكومة القادمة من شبوة وأبين لم تتقدم نحو مدينة عدن حتى الآن، لكن وحدات صغيرة منها فقط وصلت المدينة وانتشرت في خط الكورنيش المؤدي إلى كريتر وفي جولة الرحاب.

وأفادت مصادر ان قوات مقاومة من خور مكسر بقيادة الزامكي تحركت نحو المطار وسيطرت عليه قبل أن تهاجمه قوات "الانتقالي" وتتجدد فيه الاشتباكات حتى الآن.

إلى ذلك قال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن قوات الإمارات تسحب أسلحة ثقيلة ومعدات باتجاه المخا، وأن ثمة تجهيزات لنقلها إلى قاعدة تابعة لهم في ميناء عصب في اريتريا.