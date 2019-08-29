شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة مفاجئة للشرعية ..وقوات الانتقالي تعاود الهجوم وتبسط سيطرتها على بوابة مطار عدن .. ووصولها إلى هذه المنطقة وسط المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي من استعادة السيطرة على بوابة مطار عدن الدولي. وقالت مصادر إعلامية أن قوات تابعة للانتقالي نجحت في بسط سيطرتها على محيط المطار وصولا الى جولة العريش بخور مكسر. Advertisements

ولاتزال الاشتباكات دائرة في محيط جولة الرحاب بالعريش.

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