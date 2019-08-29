شكرا لقرائتكم خبر عن ليست قوات الشرعية ولا التحالف.. هروب الحزام الأمني من مصافي عدن وتسليمه لطرف ثالث.. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت قوات الحزام الامني التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بسحب عناصرها التي كانت تتواجد بمنشأة مصافي عدن، في مديرية البريقة قبل قليل. Advertisements وقال شهود عيان ان قوة من الحزام الامني عبارة عن طقمين ومدرعة كانت تحرس المنشأة انسحبت باتجاه منطقة صلاح الدين غرب عدن . وأشار المصدر ان ابناء مديرية البريقة تسلموا المصفاة من الحزام الامني وقاموا بالانتشار حولها وحمايتها .

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