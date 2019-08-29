جنرال لبناني يترأس جولة المفاوضات المقبلة بشأن الحديدة

Advertisements

جنرال لبناني يترأس جولة المفاوضات المقبلة بشأنالحديدة

الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

بعد أن أعلن المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفثس، الأربعاء، أن الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي وافقوا على اقتراح بتنفيذ اتفاق الحديدة، مضيفاً أن "الأطراف المعنية ستجري المزيد من المناقشات في الاجتماع المقبل للجنة تنسيق إعادة الانتشار"، ويترأس المحادثات الجنرال اللبناني هاني نخلة نائب الجنرال المستقيل مايكل لورليسغارد.



وسيترأس نخلة تلك المفاوضات الهامة التي قد تؤدي الى انفراج في اتفاق اعادة الانتشار في الحديدة.

Advertisements

وفي مقابلة مع العربية، من نيويورك أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفثس أنه تلقى الرد على مقترحاته بشأن المرحلة الأولى من الانسحاب من الحديدة من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين، كاشفاً أن المحادثات بين الطرفين ستجري على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة خلال يوم أو يومين لتطبيق هذا المقترح.

وقال:" لقد تلقيت ردا من الحكومة الشرعية والحوثيين حول المقترح الذي وضعته. وفي غضون الأيام القليلة المقبلة، سوف تناقش لجنة إعادة الانتشار في الحديدة مقترحنا بالتفصيل، لحل الاختلافات في الروىْ.. ليس لدينا الكثير من الاختلافات، إنها تعليقات فقط على الكيفية التي سوف ينفذ بها المقترح."