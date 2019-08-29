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سقوط عشرات القتلى من ميليشيات الإخوان في كمائن المقاومة

الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

نفذت المقاومة الجنوبية باليمن قبل لحظات كمينا محكما لميليشيات الإخوان الإرهابية التي قدمت إلى شبوة من مأرب والجوف، وذلك أثناء مرور رتل من الأطقم في منطقة حبان بشبوة حسبما ذكر موقع يافع نيوز.



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وأضاف الموقع أن رجال القبائل في حبان تمكنوا من مهاجمة رتل الأطقم الشمالية في كمين هو الثاني خلال ساعات وقتل وجرح العشرات منهم فيما ولت بقية الأطقم هاربة مخلفة ورائها قتلاها وجرحاها.

وفي سياق متصل نفذت قبائل لقموش بمحافظة أبين هجمات نوعية على ميليشيات الإخوان الإرهابية في طريق قرن السوداء وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.