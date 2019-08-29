مجلس النواب اليمني يوجه رساله هامة لنظرائه في عدد من الدول

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وجه مجلس النواب اليمني رسالة لرؤساء برلمانات لبنان وسوريا والعراق بشأن الاعتداءات التي تعرضت لها هذه الدول من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.

وقال رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي في رسالته: “يتابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بقلق واهتمام بالغين الاعتداءات السافرة التي تتعرض لها أمتنا العربية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب وما يتعرض له حالياً أشقاؤنا في كل من سوريا والعراق وما يتعرض له الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات مستمرة.

واكد أن تلك الاعتداءات تعد تحديا لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم هذه الأعمال الهمجية المنتهكة لحرية واستقلال دول أعضاء في الجامعة العربية والأمم المتحدة .

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مندداً بمباركة بعض الأنظمة العربية التي باتت تهرول إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني متحدية بذلك إرادة الشعوب العربية المجمعة على الدفاع عن قضاياها المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى .

وقال : إننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ندين ونستنكر بأشد العبارات كافة الأعمال العدوانية التي يقوم بها هذا الكيان وأدواته في المنطقة .

واضاف: نؤكد وقوفنا ومساندتنا إلى جانب أشقاءنا في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، ونطالب بوقف كافة أعمال التطبيع المتسارعة من قبل بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني .

ودعت رسالة البرلمان اليمني كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الدولية والحقوقية الى تحمل مسؤولياتها وواجباتها في إيقاف هذا الصلف والتعنت الصهيوني الذي لا يعير القرارات الدولية إي اعتبار .