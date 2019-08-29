- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجيش الوطنييسقط طائرة حوثية مفخخة في حجة
الخميس 29 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية حيران في محافظة حجة شمال غرب البلاد.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، إن الطائرة المسيرة المتفجرة تم استهدافها في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، في مديرية حيران.
وأوضح أن هذه الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة خلال شهر أغسطس الجاري، والخامسة منذ مطلع العام.
وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وأن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مفخخة في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.