الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مفخخة في حجة

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الجيش الوطنييسقط طائرة حوثية مفخخة في حجة

الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية حيران في محافظة حجة شمال غرب البلاد.



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وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، إن الطائرة المسيرة المتفجرة تم استهدافها في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، في مديرية حيران.

وأوضح أن هذه الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة خلال شهر أغسطس الجاري، والخامسة منذ مطلع العام.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وأن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.