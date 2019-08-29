وزارة الصحة : 140 ألف مدني سقطوا في اليمن نتيجة العدوان السعودي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور طه المتوكل أن أكثر من 140 ألف مدني سقطوا ما بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
وأوضح الدكتور المتوكل، خلال فعالية إعلان نتائج التقييم والتصنيف للمستشفيات الطبية الخاصة بالعاصمة، أن العدوان دمر 700 مرفق صحي تدميرا جزئيا وكليا، مشيرا إلى أن عملية حصر الأضرار لاتزال قائمة.
ولفت إلى أن القطاع الصحي لا زال واقفا وصامدا ومنتصرا رغم التدمير الممنهج الذي مورس عليه من قبل العدوان.
وتقدم وزير الصحة بالشكر للكوادر الطبية والصحية المحلية التي كافحت وصمدت وبقيت في اليمن ولم تغادر إلى السعودية والإمارات وبقية الدول الخليجية ورفضوا كل العروض والاغراءات التي قدمت.
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