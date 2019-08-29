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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد دليل قاطع يفضح هاني بن بريك ويكشف حقيقة الفيديو الذي قام بنشره وزعم انه من امام مطار عدن ..(صور)

نشر هاني بن بريك مقطع فيديو من امام مطار عدن وقال بأن التصوير التقط مساء اليوم الاربعاء من امام مطار عدن . ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : شاهد الحقيقة : الكشف عن تاريخ تسجيل الفيديو الذي ظهر فيه هاني بن بريك مساء اليوم من امام مطار عدن اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي مع هذة الفتاة الحسناء ..شاهد الصور عاجـــل : BBC تقطع كل التكهنات وتكشف هوية القوات التي تسيطر الان على مطار عدن والقصر الرئاسي عاجـــل : «شلال شايع» يقع الان في الأسر أثناء محاولته الهروب متخفياً مع ابن أخيه.. والجيش يصل المعلا.. شاهد الصور Advertisements عاجـــل : مصادر مطلعة تكشف عن الاهداف الحقيقية التي استهدفتها غارات التحالف مساء اليوم في عدن ، وسبب توقف الجيش الوطني عن تحرير بقية مديريات العاصمة المؤقتة عاجـــل : فضيحة مدوية لهاني بن بريك مساء اليوم من امام مطار عدن .. شاهد صور تكشف الحقيقة وتقطع الشك باليقين اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي مع هذة الفتاة الحسناء ..شاهد الصور ----------------------------------------- واكدت مصادر خاصة ل "أبابيل نت" في وقت سابق ان المقطع المتداول لبن بريك من امام مطار عدن تم تصويره في وقت سابق وليس وليد اللحظة. وبعد التحري على المقطع المتداول اتضح ان صفحة "عدن برس" بموقع فيسبوك سبق ونشرته قبل 11 ساعة من الآن قبل ان تقوم بحذفه قبل دقائق، ما يعني ان تصوير الفيديو تم فجر اليوم الاربعاء ضمن الاستعدادات التي يجريها المجلس الانتقالي قبل السقوط . ونشر بن بريك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو من امام بوابة مطار عدن وهو يوجه رسالة لانصارة لرفع معنوياتهم التي انهارت وفقدت السيطرة على معظم مديريات عدن.

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