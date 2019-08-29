صنعاء: قرار حوثي يقضي بإغلاق ثمانية مستشفيات خاصة وسحب تراخيصها (وثيقة)

أقدمت ميليشيات الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء، الأربعاء، على إغلاق ثمانية مستشفيات خاصة، وسحب تراخيصها؛ بذريعة عدم مطابقتها للمعايير.

ونصت مذكرة حوثية حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منها، "نصت على إغلاق ثمانية مستشفيات خاصة، وسحب تراخيصها، ورفع لوحات المستشفيات من جميع جوانبها، حتى يتم إصلاح وضعها القانوني".

ومن بين المستشفيات الخاصة التي أقرت المليشيات الحوثية إغلاقها، وسحب تراخيصها "مستشفى سعوان، والهلال الأبيض، ومستشفى الخزان، والسلام التخصصي، ومستشفى مجلي، ومستشفى العظام، ومستشفى حدة، ومستشفى الذهبي".

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية الإنقلابية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية قبل أربع سنوات، عمدت الميليشيات إلى التضييق على المستشفيات الخاصة وفرضت عليها اتاوات وجبايات غير قانونية بالإضافة إلى اقتحام بعض المستشفيات وإغلاق بعضها.

الجدير بالذكر أن القطاع الصحي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعاني من مشاكل كثيرة، أبرزها انعدام بعض الأصناف الطبية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة بشكل غير مسبوق وكذلك إقدام الميليشيات الحوثية على نهب ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية الطبية بغرض استخدمها لعلاج جرحى عناصرها.