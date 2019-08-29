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قصف وتصعيد حوثي على الحديدة في تحدي صارخ لإعلان غريفثس
الخميس 29 أغسطس 2019
كثفت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، من خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة غربي اليمن، وشنت قصفا مكثفا استهدف أحياء سكنية ومجمعات تجارية، بالتزامن مع إعلان المبعوث الدولي مارتن غريفثس، عن موافقة الحكومة والحوثيين على مقترحه حول تطبيق اتفاق الحديدة استناداً إلى اتفاق ستوكهولم.
وأفاد مصدر عسكري، أن الميليشيات جددت استهداف مجمع إخوان ثابت التجاري داخل مدينة الحديدة بقصف مدفعي وصاروخي أدى لاندلاع حريق كبير في أحد أقسامه، مؤكدا إن عربات الإطفاء التابعة للمقاومة المشتركة هرعت إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق ومنع توسعه نحو باقي أقسام المجمع.
وذكرت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي تنفذ انتشاراً أمنياً مكثفاً في شوارع وأحياء وتقاطعات مدينة الحديدة، ونصبت نقاط تفتيش في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية.
وأكدت أن الميليشيات جددت القصف على مواقع القوات المشتركة شرق المدينة بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تصعيد لعملياتها ومحاولات التسلل والاستهداف المباشر وتحريك قوات ومجاميع صوب التحيتا وحيس، جنوب الحديدة.
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