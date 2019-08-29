تعزيزات عسكرية للإنتقالي تصل عدن والوضع يتفجر من جديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن كشفت مصادر محلية ، عن تجدد الإشتباكات في انحاء متفرقة من محافظة عدن وذلك عقب وصول تعزيزات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا. واكدت المصادر أن قوات من الحزام الامني بالضالع وصلت الى عدن فجر اليوم،عبر طريق نقطة الرباط. Advertisements وعقب وصول التعزيزات اندلعت اشتباكات عنيفه بين قوات الحزام الامني التابعة للانتقالي وبين مليشيا الاصلاح المدعومة سعوديا في جولة كالتكس، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بمحيط جولة الكراع .. واشارت المصادر الى اندلاع حريق كبير بمقر المجلس المحلي بالمعلا عقب اشتباكات مسلحة بين الانتقالي والاصلاح.. وفي لحج استعادت قوات الحزام الامني السيطرة على مقر اللواء الخامس بلحج وادارة الامن عقب اشتباكات مع قوات تابعة لالوية العمالقة التي يقودها حمدي شكري.

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