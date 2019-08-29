شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل..وزير الداخلية الميسري يفاجئ هادي والملك سلمان وولي عهد ابو ظبي بعرض مغري ينهي الأزمة بين الشرعية والامارات نهائياً..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قد يعجبك أيضًا: Advertisements دم نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية في الحكومة الشرعية احمد الميسري عرضا مغريا لولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد يتمثل بتسليم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لتقديمه للمحاكمة جراء الجرائم التي اتكبها في حق ابناء الجنوب.

وتعهد الميسري للشيخ محمد بن زايد ان تكون المحاكمة عادلة ونزيهة وان يترك لشعب الجنوب ان يقول كلمته ويكون هو الحكم.

واكد الميسري ان قبول ولي عهد ابو ظبي بهذا العرض سيؤكد حسن النية لدى القيادات الامارتية وينهي الازمة بين ابو ظبي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي .

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية أحمد الميسري قد نفى نفيا قاطعا ما ذكره السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي والذي قال ان الزبيدي وصل قبل قليل العاصمة عدن.

وقال الميسري ان الزبيدي رجل لا يهتم الا بنفسه وعائلته اما ابناء الجنوب فلا يأبه لمصيرهم لأنه لم يقدم لهم شيء سواء عندما كان محافظا او رئيسا للمجلس الانتقالي .

واضاف " لا اعتقد ان يترك الزبيدي فنادق ابو ظبي الفخمة والموائد العامرة بما لذ وطاب من اجل ابناء عدن ..ثم ان مطار عدن تحت السيطرة التامة فمن اين عاد؟"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..وزير الداخلية الميسري يفاجئ هادي والملك سلمان وولي عهد ابو ظبي بعرض مغري ينهي الأزمة بين الشرعية والامارات نهائياً..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.