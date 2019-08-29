Advertisements

التحالف العربي: سقوط مقذوف من ميليشيا الحوثي على مطار أبها

الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن مقذوفا لمليشيا الحوثي الإرهابية سقط على مطار أبها الدولي بالسعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات.

وأضاف المالكي أن المليشيا مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز).

Advertisements

وأوضح أن اعتراف المليشيا الحوثية يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب.

وبيّن المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.

وشدد على أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.