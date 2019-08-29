المتحدث بإسم التحالف السعودي يفضح نفسه ويتراجع عن تصريحاته بشأن مطار ابها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

كشف المتحدث الرسمي بإسم تحالف العدوان السعودي، تركي المالكي، عن فشل الدفاعات الجوية لبلاده في التصدي للضربات الصاروخية اليمنية التي تأتي رداً على استمرار العدوان السعودي على اليمن.

وجاء هذا الإعتراف غير المباشر على لسان المالكي الذي اعلن عن اسقاط الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة كانت في طريقها الى مطار أبها، لا سيما بعد أن اعتاد سلاح الجو المسير في اليمن توجيه اسراب من تلك الطائرات بصورة شبة يومية الى مطارات المملكة.

وعلى اعتبار ما سيكون فقد سارع مالكي السعودية الى الاعلان عن اسقاط دفاعاتهم الجوية للطائرة المسيرة، ظناً منه أن ما اصاب مطار ابها كان طائرة بحسب العادة، ليتفاجئ بعد دقائق من تصريحه لوسائل الاعلام بأن الضربة التي استهدفت مطار ابها لهذه الليلة كانت صاروخ كروز من نوع قدس 1 المجنح وليس طائرة مسيرة.

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الا أن المالكي عاد من جديد، ليعترف بسقوط صاروخ على مطار أبها الدولي.

ويكشف هذا التناقض حالة التخبط في السعودية وعجز دفاعاتها الجوية ليس في اسقاط الطائرات او الصواريخ اليمنية وحسب بل وحتى التفريق بين الصاروخ والطائرة المسيرة، ما يؤكد فشل النظام الدفاعي السعودي وكذا غباء قياداتها العسكرية والملكية.