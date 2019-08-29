تراند اليوم : تفاصيل اعتماد اللواء «العرادة» لـ«مخططات» مدينة «مأرب» الحديثة..يستوعب توسع المدينة لـ30 سنة قادمة

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عدن - يزيد التهامي - تفاصيل اعتماد اللواء «العرادة» لـ«مخططات» مدينة «مأرب» الحديثة..يستوعب توسع المدينة لـ30 سنة قادمة

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

حضر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بمحافظة مأرب حفل التوقيع على مخططات مدينة مأرب الحديثة، وعددها ٥٢ مخطط. Advertisements وتتضمن المخططات التي وقعها رئيس مصلحة اراضي وعقارات الدولة، أنيس باحارثة، ومحافظ مأرب سلطان العراده، إنشاء مرافق ومساحات تخدم المجتمع. وتم اعداد المخطط العام لعاصمة محافظة مأرب (المستر بلان)،وفقا لاسس حضرية تستوعب المتغيرات والتطور الذي تشهده المدينة. وتبلغ مساحة المخطط 20 ألفاً و750 هكتارا، يضم 110 وحدة جوار في 33 منطقة منضوية في ثمانية قطاعات رئيسة . واعتمد المخطط الإحداثيات العالمية عبر الـ( جي بي اس)؛ أثناء إعادة الترقيم الجديد والربط، حيث سيستوعب توسع المدينة لـ30 سنة قادمة.

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