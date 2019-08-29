شاهد.. نشطاء جنوبيون يكشفون أكاذيب الإصلاح والشرعية بشأن أحداث عدن 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
هدوء الأوضاع في شوارع عدن
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
بعد تصاعد أكاذيب إعلام الشرعية اليمنية وإعلام الإصلاح والأخوان، بشأن ما حدث في عدن اليوم وإدعائهم بأن قوات الحكومة الشرعية، تمكنت من السيطرة على عدن، قام بعض أهالي عدن بتصوير حقيقة ما يحدث في شوارع عدن ونقل الحقيقة كما هي على أرض الواقع.
ونشر نشطاء موالون للمجلس الإنتقالي الجنوبي، فيديوهات على موقع التواصل الإجتماعي، تدحض مزاعم إعلام حزب الإصلاح والشرعية الذي قال أن قوات تابعة لنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، سيطرت على العاصمة عدن .
وقام أحد النشطاء بالتجول بسيارته في شوارع عدن، وبالقرب من مطار عدن الدولي ومحيطه، ليكشف كذب وتزييف القنوات الإخوانية والداعمة للشرعية، لحقيقة الوضع في عدن، ويظهر أحد المواطنيين في الفيديو وهو يؤكد أن الوضع في شوارع عدن مستقر تمامًا، وأن قوات أمن المجلس الانتقالي، مسيطرة تمامًا على الوضع في مطار عدن ومحيطه.
كما نشر نشطاء فيديوهات أخرى تؤكد سيطرة المجلس الإنتقالي على مطار عدن الدولي، وإنتشار قوات الحزام الأمني في العديد من الشوارع والطرقات العامة بالعاصمة عدن .
وتؤكد هذه الفيديوهات بحسب مراقبون، أن ما حدث في عدن هو إنتصارات وهمية لميليشيا الإصلاح، إعتمدت خلالها على التضليل الإعلامي والذباب الإلكتروني .. لافتين إلى أن هذه الإنتصارات شبيهة بالإنتصارات التي تحققها قطر على مواقع التواصل الإجتماعي .
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