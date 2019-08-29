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قوات الحزام الأمني تعلن حالة الطوارئ في مدينة عدن

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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قوات الحزام الأمني تعلن حالة الطوارئ في مدينة عدن

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

قوات الحزام الأمني تعلن حالة الطوارئ في مدينة عدن

كتب

الخليج 365 ـ عدن

أعلنت قوات الحزام الأمني في عدن، في وقت متأخر مساء أمس، حالة الطوارئ في المدينة.

وورد في بيان مقتضب ما يلي:

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تعلن قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية في عدن مايلي:

1_ إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة.

2- إعلان الأحكام العرفية العسكرية

3- على كل المتورطين في أحداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام  العسكرية القاسية.

القائد العام / عبدالرحمن شيخ

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