Advertisements مصادر: الحزام الأمني في الضالع يدفع بتعزيزات لتأمين عدن الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة ارشيفية كتب Advertisements الخليج 365 ـ عدن وصلت تعزيزات إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، مساء اليوم للمشاركة في تأمين المدينة.

وقالت مصادر إعلامية إن لواء من قوات الحزام الأمني وصل إلى عدن قادما من محافظة الضالع للمشاركة في تأمين المدينة وتثبيت استقرارها. وتمكنت قوات الانتقالي من السيطرة على الوضع صباح اليوم بعد أن حاولت خلايا تابعة لحزب الإصلاح الانتشار في بعض مديريات المدينة.

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