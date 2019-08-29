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مصدر یكشف لـ الیمن العربي أسباب عدم تصعید الجنوبیون عسكریا
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الیمن العربي - خاص
دفعت أصوات السلم الرسمیة التي أطلقتها السعودیة، أبناء الجنوب إلى التهدئة واجتناب التصعید مما أتاح فرصة ساحنة للطرف الآخر الذي لم یستجب لتلك الأصوات. وقال مصدر عسكري في تصریحات خاصة لـ "الیمن العربي" ان ابناء الجنوب امتنعوا عن التصعید العسكري استجابة للأصوات التي أطلقتها المملكة العربیة السعودیة، الداعیة إلى السلم والجلوس على طاولة الحوار في جدة. وأكد المصدر ان استجابة ابناء الجنوب لدعوة السعودیة إلى عدم التصعید العسكري ووقف العملیات القتالیة، أتاح الفرصة للقوات المهاجمة إلى التقدم والسیطرة مستغلة التزام ابناء المحافظات الجنوبیة بالسلم والتهدئة. وأضاف ان حرص أبناء الجنوب على سلامة المدنیین وتجنیب محافظاتهم ویلات الحرب والدمار وحرصهم الشدید على عدم تحویل ً إلى التهدئة وعدم التصعید العسكري لیكون بذلك عامل آخر ساعد
محافظاتهم إلى ساحة حرب لعدة أطراف خارجیة وداخلیة، دفعهم أیضا إلى جانب التزامهم بالدعوات السعودیة، في عدم انجرارهم إلى العنف وتحویل بلادهم إلى جبهات ومناطق صراع مدمر، قد لا تكترث لنتائجه بعض الأطراف.
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