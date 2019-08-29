ورد الان... قوات الشرعية تباغت ميلشيا "الانتقالي" وتدشن اقوى هجوم لاخر المواقع التي يسيطر عليها ومواجهات عنيفة جارية الان (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - 8116984اكد الصحفي البارز بعدن " عبدالرقيب الهدياني " اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الشرعية وميلشيا " الأنتقالي " في منطقة " المعلا " بعدن في أول اختراق لقوات الجيش لمناطق تمركز الميلشيا الانقلابية .
وأكد الهدياني في تصريحات للجزيرة أن قبائل " لحج " وجهوا رسالة للرئيس " هادي " اكدوا من خلالها مساندتهم للشرعية بالتزامن مع تسليم قائد الحزام الأمني بلحج معسكره لقوات الشرعية .
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