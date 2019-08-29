شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قيادي بارز في المقاومة الجنوبية يكشف عن توقيت "ساعة الصفر" لاقتحام قوات الشرعية هذه المحافظة الجنوبية ووجود مخاوف من تدخل الطيران الإماراتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9048538اكد القيادي في المقاومة الشعبية الجنوبية " عادل الحسني " ان قوات ضخمة تتمركز حاليا في تخوم مدينة عدن استعدادا لاقتحامها غدا واستكمال السيطرة الكاملة عليها. وقال الحسني في تصريحات للجزيرة أن قوات عسكرية ضاربة تابعة للجيش الوطني تتواجد في تخوم عدن وان ميلشيا المجلس الانتقالي لن تستطيع الصمود امامها لساعات مالم يتدخل الطيران الإماراتي ويقوم بضربها . Advertisements 9048538

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