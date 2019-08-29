ورد الان : وساطة قبلية تنجح في جعل الانتقالي يسلم أهم عاصمة محافظة جنوبية لقوات عسكرية موالية للشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - 4545351 نجحت وساطة قبلية اليوم الخميس جعل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي يسلم عاصمة محافظة جنوبية جديدة. وقالت مصادر مطلعة " إن وساطة قادها الزعيم القبلي المدعو عبدالرحمن جلال شاهر زعيم قبائل الصبيحة، نجحت بجعل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي يسلم مدينة الحوطة عاصمة لحج ومناطق عدة دون قتال، لقوات أمنية وعسكرية موالية للحكومة". Advertisements وأضافت المصادر " أن قوات الشرطة العسكرية بالمحافظة، واللواء الثاني عمالقة، واللواء الرابع مشاه، تسلمت مهمة تأمين الحوطة ومناطق أخرى في المحافظة". وذكرت المصادر" أن قيادات وقوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي غادرت مقراتها بلحج، وهما صالح السيد وجلال الربيعي قائد الحزام الأمني، بالإضافة إلى مغادرة عناصر الحزام المعسكر ومناطق انتشارهم بأسلحتهم الشخصية". وأوضحت المصادر" أن قوات ما يسمى بالانتقالي تتمركز حاليا في مناطق المسيمير ردفان ويافع، بالمحافظة ذاتها".4545351

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