شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تصدر اول قرار من ”عدن“ بعد استعادتها من مليشيا ”المجلس الانتقالي“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4318204

أقرت الحكومة الشرعية، اليوم الاربعاء 28 اغسطس/آب، منع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين ولحج، بعد استعادتها من مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وفي بيان نشرته وكالة ”سبأ“، أوضحت وزارة الداخلية انها ”ستقوم من خلال أجهزتها المختصة، وبالتنسيق الكامل مع قوات الجيش الوطني، بدورها في حفظ الأمن والسكينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة“.

ودعت كافة أفراد وضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية للقيام بمهامهم في الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وتامين كافة الممتلكات العامة والخاصة بمحافظات ابين ولحج وعدن والتحلي باليقظة الكاملة والحرص الشديد للحفاظ على الامن والسكينة العامة.

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كما دعت الوزارة كافة المواطنين وخاصة في محافظات أبين وعدن ولحج إلى الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على السكينة العامة والإبلاغ عن اي تهديدات او مخالفات أمنية والعمل جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الجيش والأمن في تطبيع الأوضاع والحفاظ على السلامة العامة .

وأكدت لجميع المواطنين حرصها على سلامة الجميع، وقالت ”ندعو المغرر بهم من المقاتلين في صفوف التمرد إلى القاء السلاح والتوقف عن تهديد الامن ونؤمنهم على ارواحهم فهم ابناءنا ولن يكونوا الا جزء منا لهم مالنا وعليهم ما علينا وتحت سقف الدولة وسيادة القانون".

ودعت الوزارة تلك القلة القليلة من قيادات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي“ المستمرين بالتحريض وتهديد الامن و السكينة العامة للاحتكام للعقل والمسؤولية، والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المؤسسات التي تحتلها و عن كل ما يعكر صفو الأمن والسلم الاجتماعي، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدستورية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة، وتحمل المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج، وتشيد وزارة الداخلية باليقظة العالية والتعاون المستمر من أبناء عدن وابين لحج وكافة التواقين لجعل مدنهم مدن السلام والمحبة والتنوع والتعايش.

وأضاف البيان " نحن عازمون على تنفيذ القانون وبسط سيطرة الدولة والعمل بكل طاقتنا وجهدنا لحفظ الأمن لجميع المواطنين دون اي تمييز فالدولة اليمنية هي دولة كل اليمنيين والحفاظ عليها مسئوليتنا جميعا ".4318204