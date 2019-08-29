شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر اعلامية بعدن تكشف السبب الحقيقي للانهيار المفاجئ لخطوط دفاع ميلشيا الانتقالي بعدن وهوية القوات التي قلبت الموازين العسكرية في غضون ساعات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2165242 Advertisements كشفت مصادر اعلامية مطلعة بعدن عن السبب الرئيسي لحالة الانهيار المفاجئة لميلشيا المجلس الانتقالي الجنوبي واستعادة الشرعية السيطرة على عدن وأبين وقبلهما شبوة . واكدت المصادر في تصريحات لـ "اليمني اليوم" أن السبب الرئيسي وراء انهيار دفاعات الميلشيا الانقلابية بعدن وأبين هو التداول الواسع في اوساطهم لانباء عن هروب قيادات المجلس الانتقالي وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وقيادات اخري بطائرات اماراتية خاصة الى أبوظبي .

واشارت المصادر الى أن ما حدث من تغير مفاجيء وسريع للمعادلة العسكرية في عدن يرجع لانتفاضة داخلية من قوات تابعة للحماية الرئاسية ووزارة الداخلية مؤكدا أن قوات الجيش الوافدة الى عدن لم تتحرك بعد من نقطة العلم بالمدخل الشرقي لعدن ولاتزال متمركزة هناك . 2165242

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