شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجنوبية تعلن حالة الطوارئ القصوى والاحكام العرفية العسكرية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4679374 ‏اعلنت قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية في عدن حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة وفرض الأحكام العرفية العسكرية. Advertisements ودعت قوات الدعم والاسناد والأحزمة الأمنية كل المتورطين في احداث عدن لتسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية. وجاء في بيانها: 1_ اعلان حالة الطوارى القصوى لمدة 72 ساعة 2- اعلان الأحكام العرفية العسكرية 3- على كل المتورطين في احداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية .4679374

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