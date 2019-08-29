شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : "بن سلمان" يعقد اتفاق طارئ مع دولة عظمى بشأن اوضاع "اليمن" بعد استعادة الشرعية لـ "عدن" (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6628932

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء 28 اغسطس/آب، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الأوضاع والمستجدات في اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية ان الأمير خالد بن سلمان وبومبيو اتفقا على أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى يمن موحد ومستقر.

وشدد الطرفان على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة، في إطار بحثهما أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

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وأعربت الخارجية الأمريكية عن تأييدها لحل تفاوضي بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي.

كما ثمنت الخارجية الأمريكية جهود السعودية للوساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

وتمكنت قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، من استعادة السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من سيطرة مليشيا المجلس الانفصالي الجنوبي عليها.

تأتي زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بعد أيام من إشارة ترامب إلى استعداد جديد لمحادثات محتملة مع إيران، وتقرير مفاده أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الدخول في محادثات مع الحوثيين المدعومين من إيران في الحرب المشتعلة في اليمن.6628932