شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تشاوري خاص بالشباب حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بصنعاء بحضور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5096160صنعاء / عاصم الخضمي



اقامت منظمة شباب بلا حدود للتنمية اليوم الاربعاء وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وحضور ممثلته في اليمن السيدة انجالي سين لقاء تشاوريا خاصا بالشباب حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بصنعاء

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وهدف اللقاء الذي شارك فيه 30 شاب وشابة الى تعريفهم بمخرجات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي اقيم قبل 25 عاما ومقارنة الوضع الحالي ورفع بيان للشباب سيتم تسليمه الى قمة نيروبي حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمخرجات الخاصة بالمؤتمر بعد مرور 25 عاماً

افتتحت اللقاء السيدة أنجالي سين بكلمة عبرت فيها عن اهميته واهمية اشراك الشباب ونقل رؤاهم وتطلعاتهم لصناع القرار على المستوى الدولي حول الوضع الحالي للسكان والتنمية مقارنة بالوعود التي تمت في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قبل 25 عاماً

وشباب بلا حدود منظمة مجتمع مدني تأسست عام 2013 م وتعمل في نطاق الجمهورية بهدف بناء قدرات الشباب من الجنسين وتمكينهم من لعب دور فاعل في كل مجالات الحياة ونفذت العديد من الانشطة في تعز ومحافظات أخرى5096160