شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :عقب سيطرة الشرعية... قائد عسكري كبير في الحزام الامني بـ"ابين" يصدر تنبية هام جداً... ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9828147 عقب سيطرة قوات الشرعية أصدر قائد مايمسى الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد تنويه عن تناقل أخبار وتصريحات باسمه نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي . ونفى المكتب الإعلامي لـ عبداللطيف السيد امتلاكه أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر – انستغرام)، وجاء في نفيه : Advertisements تنويه القائد عبداللطيف السيد لا يملك اي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي نفى القائد عبداللطيف السيد ان يكون له أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي: “فيس بوك، تويتر، انستغرام، وطالب بتوخي الدقة في أخذ المعلومات. إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظة أبين9828147

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