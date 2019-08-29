- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
اعلن المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية ، عن اطلاق القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، صاروخ كروز على مطار أبها الدولي في قطاع عسير.
وأكد العميد سريع أن صاروخ يمني من نوع قدس1 المجنح استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في المطار ، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
وقال في بيان له قبل قليل، : “تأتي هذه العملية ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال الساعات الماضية 42 غارة جوية”.
وجدد العميد سريع دعوته للنظام السعودي : “أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا وشعبنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. صاروخ كروز يزلزل قبل قليل عرش المملكة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.