بالصورة .. صاروخ كروز يزلزل قبل قليل عرش المملكة السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اعلن المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية ، عن اطلاق القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، صاروخ كروز على مطار أبها الدولي في قطاع عسير.

وأكد العميد سريع أن صاروخ يمني من نوع قدس1 المجنح استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في المطار ، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وقال في بيان له قبل قليل، : “تأتي هذه العملية ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال الساعات الماضية 42 غارة جوية”.

وجدد العميد سريع دعوته للنظام السعودي : “أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا وشعبنا.