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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
أعلنت قوات المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً، مساء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في محافظات جنوب اليمن لمدة ثلاثة أيام.
وفرضت قوات الحزام الامني التابعة للمجلس حالة الطوارى القصوى في عدن وباقي المحافظات لمدة 72 ساعة.
جاء ذلك في بيان صادر عن القائد العسكري بقوات الحزام الأمني عبدالرحمن شيخ والذي دعا فيه “المتورطين في أحداث عدن إلى تسليم أنفسهم فوراً تجنبا للأحكام العسكرية القاسية”.
جدير بالذكر ان ضحايا الاشتباكات في عدن بين المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا ومليشيا حزب الاصلاح المدعوم سعوديا بحسب مصدر طبي في مستشفى الجمهورية العام بمديرية خورمكسر، بلغ قتيلاً و 12 جريحًا
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر طبي يعلن عن الضحايا والمجلس الإنتقالي يعلن حالة الطوارئ في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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