عاجل : العدو السعودي يشن غارات على العاصمة صنعاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
عاود طيران العدو السعودي ، اليوم الخميس, غاراته على العاصمة صنعاء, مستهدفا شمال المدينة.
وذكر شهود عيان لـ” الخليج 365 ” أن طيران العدو السعودي عاود قبل قليل غاراته على العاصمة مستهدفاً عدة مناطق بأربعة غارات جوية.
فيما لا يزال التحليق لطيران العدوان مستمراً في اجواء العاصمة على علو مرتفع
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