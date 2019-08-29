عاجل : العدو السعودي يشن غارات على العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عاود طيران العدو السعودي ، اليوم الخميس, غاراته على العاصمة صنعاء, مستهدفا شمال المدينة.

وذكر شهود عيان لـ” الخليج 365 ” أن طيران العدو السعودي عاود قبل قليل غاراته على العاصمة مستهدفاً عدة مناطق بأربعة غارات جوية.

فيما لا يزال التحليق لطيران العدوان مستمراً في اجواء العاصمة على علو مرتفع