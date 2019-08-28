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عدن - ياسمين التهامي - نشر هاتي لن بريك مقطع فيديو من امام مطار عدن وقال بأن التصوير التقط مساء اليوم الاربعاء من امام مطار عدن . واكدت مصادر خاصة في وقت سابق ان المقطع المتداول لبن بريك من امام مطار عدن تم تصويره في وقت سابق وليس وليد اللحظة. قد يهمك ايضاً: - أول تحرك لـ ”ابن سلمان” عقب انتصارات الشرعية جنوب اليمن - عاجل : وصول قوات عسكرية ضخمة الى عدن ومصدر يكشف هويتها وتوقعات بمعركة طاحنة - عاجل : شاهد قبل الحذف.. فضيحة مدوية لهاني بن بريك في مطار عدن..! - عاجل .. مصادر تكشف السبب الحقيقي للانهيار المفاجيء لميلشيا الانتقالي بعدن وهوية القوات التي قلبت الموازين العسكرية خلال ساعات! - عاجل وخلافا لكل ما نشر.. عدن لم تسقط بالكامل بيد الشرعية .. تعرف على مناطق سيطرة المجلس الانتقالي حتى الآن - المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد” من جنوب اليمن Advertisements - عاجل : انتصار عدن يهز العاصمة صنعاء والمشاط يصدر قرارات عاجلة ويوجه دعوة هامة للرئيس هادي..شاهد ما ورد فيها؟ - عاجل.. عادل اليافعي : 50 ألف مقاتل تبع الانتقالي يقلبون الطاولة ويسيطرون على عدن وأبين ويقتحمون شبوة.. ما الذي حدث؟ (صورة) - عاجل : بعد السيطرة في عدن.. الرئيس هادي يأمر بالتقدم إلى هذه المدينة وطرد القوات الإماراتية منها

وبعد التحري على المقطع المتداول اتضح ان صفحة "عدن برس" بموقع فيسبوك سبق ونشرته قبل 11 ساعة من الآن قبل ان تقوم بحذفه قبل دقائق، ما يعني ان تصوير الفيديو تم فجر اليوم الاربعاء ضمن الاستعدادات التي يجريها المجلس الانتقالي قبل السقوط . ونشر بن بريك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو من امام بوابة مطار عدن وهو يوجه رسالة لانصارة لرفع معنوياتهم التي انهارت وفقدت السيطرة على معظم مديريات عدن.

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