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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية مطلعة بعدن عن السبب الرئيسي لحالة الانهيار المفاجئة لميلشيا المجلس الانتقالي الجنوبي واستعادة الشرعية السيطرة على عدن وأبين وقبلهما شبوة .

واكدت المصادر في تصريحات لـ "اليمني اليوم" أن السبب الرئيسي وراء انهيار دفاعات الميلشيا الانقلابية بعدن وأبين هو التداول الواسع في اوساطهم لانباء عن هروب قيادات المجلس الانتقالي وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وقيادات اخري بطائرات اماراتية خاصة الى أبوظبي . قد يهمك ايضاً: - أول تحرك لـ ”ابن سلمان” عقب انتصارات الشرعية جنوب اليمن - عاجل : وصول قوات عسكرية ضخمة الى عدن ومصدر يكشف هويتها وتوقعات بمعركة طاحنة - عاجل : شاهد قبل الحذف.. فضيحة مدوية لهاني بن بريك في مطار عدن..! - عاجل .. مصادر تكشف السبب الحقيقي للانهيار المفاجيء لميلشيا الانتقالي بعدن وهوية القوات التي قلبت الموازين العسكرية خلال ساعات! - عاجل وخلافا لكل ما نشر.. عدن لم تسقط بالكامل بيد الشرعية .. تعرف على مناطق سيطرة المجلس الانتقالي حتى الآن Advertisements - المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد” من جنوب اليمن - عاجل : انتصار عدن يهز العاصمة صنعاء والمشاط يصدر قرارات عاجلة ويوجه دعوة هامة للرئيس هادي..شاهد ما ورد فيها؟ - عاجل.. عادل اليافعي : 50 ألف مقاتل تبع الانتقالي يقلبون الطاولة ويسيطرون على عدن وأبين ويقتحمون شبوة.. ما الذي حدث؟ (صورة) - عاجل : بعد السيطرة في عدن.. الرئيس هادي يأمر بالتقدم إلى هذه المدينة وطرد القوات الإماراتية منها



واشارت المصادر الى أن ما حدث من تغير مفاجيء وسريع للمعادلة العسكرية في عدن يرجع لانتفاضة داخلية من قوات تابعة للحماية الرئاسية ووزارة الداخلية مؤكدا أن قوات الجيش الوافدة الى عدن لم تتحرك بعد من نقطة العلم بالمدخل الشرقي لعدن ولاتزال متمركزة هناك .

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